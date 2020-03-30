2020-03-30T20:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане: начальников, которые заставляют в это время выходить на работу накажут

Режим полной самоизоляции в Татарстане начал действовать с 30 марта
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева ответила на вопрос от "Комсомолки" на тему полной самоизоляции в Татарстане из-за коронавируса.

- Некоторые работодатели не отправляют подчиненных на выходные, будут ли применяться к ним какие-то меры?

- Безусловно, да. Если работодатель заставляет подчиненных нарушать режим самоизоляции, выходить на работу, но предприятие не относится к списку непрерывно работающих, то мы просим сообщать эти данные в Роспотребнадзор. С руководителем будет проведена работа, он понесет ответственность, - ответила ЛейФазлеева

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет
Режим полной самоизоляции в Татарстане: начальников, которые заставляют в это время выходить на работу накажут
В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" столкнулись две иномарки: пострадал один человек
Режим полной самоизоляции в Татарстане: антисептики снова появятся на полках магазинов
Гашиш, кокаин и ЛСД: в Казани задержали машину с более чем 4 килограммами наркотиков
Режим полной самоизоляции в Татарстане: как будет работать транспорт
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Татарстане пропал 44-летний Евгений Ематин
В Чувашии в ДТП пострадала 7-летняя девочка
В Казани запретили отключать свет и воду с 28 марта по 5 апреля
Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»
В Чувашии 67-летнюю пенсионерку будут судить за убийство соседа в Новогоднюю ночь
В случаи необходимости в Татарстане готовы создать более 2,7 тысяч койко-мест для зараженных коронавирусом
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
Казанцы, сокращенные из-за коронавируса, смогут заработать на благоустройстве города
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по “зебре”
Жительница Казани решила подзаработать на бирже и лишилась почти 700 тысяч рублей
ЗАГСы Казани приостановили личные приемы для подачи заявлений
В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима
“Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия”: мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан ответственно подойти к режиму самоизоляции
В Марий Эл пропала 53-летняя Людмила Кондратьева