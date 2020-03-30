Режим полной самоизоляции в Татарстане: начальников, которые заставляют в это время выходить на работу накажут
Режим полной самоизоляции в Татарстане начал действовать с 30 марта
Фото: pixabay.com
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Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева ответила на вопрос от "Комсомолки" на тему полной самоизоляции в Татарстане из-за коронавируса.
- Некоторые работодатели не отправляют подчиненных на выходные, будут ли применяться к ним какие-то меры?
- Безусловно, да. Если работодатель заставляет подчиненных нарушать режим самоизоляции, выходить на работу, но предприятие не относится к списку непрерывно работающих, то мы просим сообщать эти данные в Роспотребнадзор. С руководителем будет проведена работа, он понесет ответственность, - ответила ЛейФазлеева
ИСТОЧНИК KP.RU