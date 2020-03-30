Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика
С очень интересным случаем столкнулись правоохранители Чувашии, которые расследовали угон погрузчика «SDLGLG 936L». Он пропал в январе с базы «Воддорстроя» возле поселка Нижнее Атлашево в Чебоксарском районе республики. Правда, его вскоре отыскали в Мариинском Посаде.
Вскоре установили и подозреваемую в угоне. Ею оказалась 18-летняя жительницы Мариинского Посада. Свою вину девушка признала полностью и объяснила, что угнала погрузчик для того, чтобы добраться домой. Водительских прав она, кстати, не имела вовсе, но как выяснилось во время следственного эксперимента, девушка сам разобралась в управлении спецтехникой и смогла доехать до дома.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Угон", завершено и все материалы уже переданы в суд, сообщает прокуратура Чувашии.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU