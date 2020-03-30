Хотела доехать до дома: в Чувашии 18-летнюю девушку будут судить за угон автопогрузчика

30 Март 2020 2020-03-30T21:05:24+03:00

Несмотря на юный возраст и отсутствие водительских прав, она смогла разобраться в управлении спецтехники

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С очень интересным случаем столкнулись правоохранители Чувашии, которые расследовали угон погрузчика «SDLGLG 936L». Он пропал в январе с базы «Воддорстроя» возле поселка Нижнее Атлашево в Чебоксарском районе республики. Правда, его вскоре отыскали в Мариинском Посаде.

Вскоре установили и подозреваемую в угоне. Ею оказалась 18-летняя жительницы Мариинского Посада. Свою вину девушка признала полностью и объяснила, что угнала погрузчик для того, чтобы добраться домой. Водительских прав она, кстати, не имела вовсе, но как выяснилось во время следственного эксперимента, девушка сам разобралась в управлении спецтехникой и смогла доехать до дома.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Угон", завершено и все материалы уже переданы в суд, сообщает прокуратура Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU