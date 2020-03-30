В Чувашии в ДТП пострадала 7-летняя девочка
Авария с участием отечественной легковушки "Лада Калина" произошла в воскресенье, 29 марта, в 13.35 на улице Промышленной в Новочебоксарске. По предварительным данным, женщина-водитель решила обогнать впереди идущий транспорт, но во время выполнения маневра наехала на бордюр. В результате этого ее автомобиль отбросило в кювет и он врезался в теплотрассу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 7-летняя пассажирка легковушки. Девочка находилась на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнями безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Пострадавшая доставлена в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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