В Чувашии в ДТП пострадала 7-летняя девочка

30 Март 2020 2020-03-30T16:10:48+03:00

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Авария с участием отечественной легковушки "Лада Калина" произошла в воскресенье, 29 марта, в 13.35 на улице Промышленной в Новочебоксарске. По предварительным данным, женщина-водитель решила обогнать впереди идущий транспорт, но во время выполнения маневра наехала на бордюр. В результате этого ее автомобиль отбросило в кювет и он врезался в теплотрассу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 7-летняя пассажирка легковушки. Девочка находилась на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнями безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Пострадавшая доставлена в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU