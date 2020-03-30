2020-03-30T16:10:48+03:00
Происшествия

В Чувашии в ДТП пострадала 7-летняя девочка

Авария произошла на улице Промышленная в Новочебоксарске
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Авария с участием отечественной легковушки "Лада Калина" произошла в воскресенье, 29 марта, в 13.35 на улице Промышленной в Новочебоксарске. По предварительным данным, женщина-водитель решила обогнать впереди идущий транспорт, но во время выполнения маневра наехала на бордюр. В результате этого ее автомобиль отбросило в кювет и он врезался в теплотрассу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 7-летняя пассажирка легковушки. Девочка находилась на заднем сидении автомобиля и была пристегнута ремнями безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии. Пострадавшая доставлена в больницу.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии в ДТП пострадала 7-летняя девочка
В Казани запретили отключать свет и воду с 28 марта по 5 апреля
Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»
В Чувашии 67-летнюю пенсионерку будут судить за убийство соседа в Новогоднюю ночь
В случаи необходимости в Татарстане готовы создать более 2,7 тысяч койко-мест для зараженных коронавирусом
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
Казанцы, сокращенные из-за коронавируса, смогут заработать на благоустройстве города
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по “зебре”
Жительница Казани решила подзаработать на бирже и лишилась почти 700 тысяч рублей
ЗАГСы Казани приостановили личные приемы для подачи заявлений
В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима
“Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия”: мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан ответственно подойти к режиму самоизоляции
В Марий Эл пропала 53-летняя Людмила Кондратьева