В Казани запретили отключать свет и воду с 28 марта по 5 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T15:50:51+03:00

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана

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В нерабочую неделю, объявленную Президентом России Владимиром Путиным, с 28 марта по 5 апреля все жилищно-коммунальные службы Казани работают в усиленном режиме. Для экстренной помощи горожанам ввели дополнительные дежурные бригады.

- На этот период запрещены плановые отключения коммунальных ресурсов, а также приостановлены плановые ремонтные работы, которые не смогут повлиять на оказание жилищно-коммунальных услуг, - сообщил на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

Для удобства горожан диспетчерские службы и call-центры продолжают работу в круглосуточном режиме. Мусор будет вывозиться своевременно, в случае необходимости - кратность вывозов увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU