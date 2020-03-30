В Казани запретили отключать свет и воду с 28 марта по 5 апреля
В нерабочую неделю, объявленную Президентом России Владимиром Путиным, с 28 марта по 5 апреля все жилищно-коммунальные службы Казани работают в усиленном режиме. Для экстренной помощи горожанам ввели дополнительные дежурные бригады.
- На этот период запрещены плановые отключения коммунальных ресурсов, а также приостановлены плановые ремонтные работы, которые не смогут повлиять на оказание жилищно-коммунальных услуг, - сообщил на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.
Для удобства горожан диспетчерские службы и call-центры продолжают работу в круглосуточном режиме. Мусор будет вывозиться своевременно, в случае необходимости - кратность вывозов увеличится.
ИСТОЧНИК KP.RU