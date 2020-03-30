2020-03-30T15:50:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани запретили отключать свет и воду с 28 марта по 5 апреля

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Коммунальные услуги будут оказывать без плановых ограниченийКоммунальные услуги будут оказывать без плановых ограниченийФото: Мэрия Казани
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В нерабочую неделю, объявленную Президентом России Владимиром Путиным, с 28 марта по 5 апреля все жилищно-коммунальные службы Казани работают в усиленном режиме. Для экстренной помощи горожанам ввели дополнительные дежурные бригады.

- На этот период запрещены плановые отключения коммунальных ресурсов, а также приостановлены плановые ремонтные работы, которые не смогут повлиять на оказание жилищно-коммунальных услуг, - сообщил на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции замруководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

Для удобства горожан диспетчерские службы и call-центры продолжают работу в круглосуточном режиме. Мусор будет вывозиться своевременно, в случае необходимости - кратность вывозов увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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