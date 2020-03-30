В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" столкнулись две иномарки: пострадал один человек

30 Март 2020 2020-03-30T19:45:56+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

После столкновения одна из машин отлетела и врезалась в столб

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 29 марта, в 11.00 на 629 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, недалеко от села Малый Сундырь Чебоксарского района водитель иномарки Kia Ceed при перестроении на левую полосу движения врезался во внедорожник VW Touareg. Сразу после этого корейскую иномарку отбросило на столб освещения.

- Во время аварии травмы различной степени тяжести получил 20-летний пассажир автомобиля Kia Ceed, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU