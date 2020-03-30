2020-03-30T18:56:49+03:00
Происшествия

Гашиш, кокаин и ЛСД: в Казани задержали машину с более чем 4 килограммами наркотиков

Их с собой везла парочка из Новосибирска [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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При въезде в Казань на стационарном посту полиции «Малиновка» сотрудники ГИБДД для рядовой проверки остановили автомобиль «Тойота Аллион». Иномаркой управлял 40-летний житель Новосибирска, вместе с ним в машине ехала 38-летняя жительница того же города.

Водитель при проверке документов заметно нервничал и вел себя подозрительно. Поэтому полицейские решили досмотреть и его, и машину.

Так, в автомобиле под водительским сиденьем, в багажнике и дорожной сумке было обнаружено около дюжины свертков с порошком различного цвета. Как показала экспертиза, это были гашиш, кокаин, ЛСД и другие синтетические наркотики. Общий весь изъятого «товара» превысил 4 килограмма.

Парочку из Новосибирска задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сообщили в МВД Татарстана.

В Казани задержали машину с более чем 4 килограммами наркотиков.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гашиш, кокаин и ЛСД: в Казани задержали машину с более чем 4 килограммами наркотиков
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