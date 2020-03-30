В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 29 марта, в 21.00 на 9-м километре региональной автодороги «Йошкар-Ола-Санчурск». По предварительным данным, 59-летний водитель напился и отправился в путь на своем паркетнике Renault Sandero. Мужчина превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Там его автомобиль перевернулся, затем снова встал на колеса.
- Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»