В Марий Эл пьяный водитель на Renault Sandero слетел на скорости с дороги в кювет

30 Март 2020 2020-03-30T20:45:23+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Мужчину с травмами доставили в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 29 марта, в 21.00 на 9-м километре региональной автодороги «Йошкар-Ола-Санчурск». По предварительным данным, 59-летний водитель напился и отправился в путь на своем паркетнике Renault Sandero. Мужчина превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Там его автомобиль перевернулся, затем снова встал на колеса.

- Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU