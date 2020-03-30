В Чувашии 67-летнюю пенсионерку будут судить за убийство соседа в Новогоднюю ночь

30 Март 2020 2020-03-30T15:01:57+03:00

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В Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве 58-летнего мужчины. По версии следствия, в Новогоднюю ночь 2020 в Мариинском Посаде 67-летняя обвиняемая принимала у себя в гостях потерпевшего, который являлся ей соседом.

Во время застолья пьяная пенсионерка поссорилась с гостем. Конфликт она решила одним ударом ножа. Схватила его и вонзила в грудь оппонента. От полученного ранения мужчина довольно быстро скончался на месте преступления. Пенсионерку задержали и поместили под стражу.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемой невменяемой не имеется. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU