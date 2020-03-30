2020-03-30T15:01:57+03:00
Происшествия

В Чувашии 67-летнюю пенсионерку будут судить за убийство соседа в Новогоднюю ночь

Оснований назвать ее невменяемой не имеется
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве 58-летнего мужчины. По версии следствия, в Новогоднюю ночь 2020 в Мариинском Посаде 67-летняя обвиняемая принимала у себя в гостях потерпевшего, который являлся ей соседом.

Во время застолья пьяная пенсионерка поссорилась с гостем. Конфликт она решила одним ударом ножа. Схватила его и вонзила в грудь оппонента. От полученного ранения мужчина довольно быстро скончался на месте преступления. Пенсионерку задержали и поместили под стражу.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемой невменяемой не имеется. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии в ДТП пострадала 7-летняя девочка
В Казани запретили отключать свет и воду с 28 марта по 5 апреля
Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»
В Чувашии 67-летнюю пенсионерку будут судить за убийство соседа в Новогоднюю ночь
В случаи необходимости в Татарстане готовы создать более 2,7 тысяч койко-мест для зараженных коронавирусом
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
Казанцы, сокращенные из-за коронавируса, смогут заработать на благоустройстве города
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по “зебре”
Жительница Казани решила подзаработать на бирже и лишилась почти 700 тысяч рублей
ЗАГСы Казани приостановили личные приемы для подачи заявлений
В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима
“Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия”: мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан ответственно подойти к режиму самоизоляции
В Марий Эл пропала 53-летняя Людмила Кондратьева