В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима
В понедельник, 30 марта, в Казани загорелся строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима. В 9.38 сообщение об этом поступило в МЧС Татарстана. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит утеплитель на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.
- Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара номер 1, к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарные подразделения в 9.51 ликвидировали открытое горение, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.
В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима.соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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