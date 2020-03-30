2020-03-30T11:08:38+03:00
Происшествия

В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар за 10 минут [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В понедельник, 30 марта, в Казани загорелся строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима. В 9.38 сообщение об этом поступило в МЧС Татарстана. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит утеплитель на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

- Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара номер 1, к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарные подразделения в 9.51 ликвидировали открытое горение, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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