В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по “зебре”

30 Март 2020 2020-03-30T12:51:46+03:00

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В субботу, 28 марта, в 7.00 в Йошкар-Оле автомобиль Ravon Nexia сбил 28-летнюю девушку. ДТП произошло у дома №128 на улице Машиностроителей. По предварительным данным, пешеход переходила дорогу по “зебре”.

За рулем иномарки находился 60-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места происшествия она была доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU