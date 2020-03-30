2020-03-30T12:51:46+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по “зебре”

ДТП произошло на улице Машиностроителей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

В субботу, 28 марта, в 7.00 в Йошкар-Оле автомобиль Ravon Nexia сбил 28-летнюю девушку. ДТП произошло у дома №128 на улице Машиностроителей. По предварительным данным, пешеход переходила дорогу по “зебре”.

За рулем иномарки находился 60-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места происшествия она была доставлена в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казанцы, сокращенные из-за коронавируса, смогут заработать на благоустройстве города
В Йошкар-Оле иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу по “зебре”
Жительница Казани решила подзаработать на бирже и лишилась почти 700 тысяч рублей
ЗАГСы Казани приостановили личные приемы для подачи заявлений
В Казани горела строящаяся многоэтажка на улице Сибгата Хакима
“Пожалуйста, не проявляйте легкомыслия”: мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан ответственно подойти к режиму самоизоляции
В Марий Эл пропала 53-летняя Людмила Кондратьева
В Чувашии иномарка с пьяным водителем опрокинулась в кювет
В Татарстане на трассе Казань-Оренбург установят около 8 километров барьерного ограждения
В Чебоксарах пьяного водителя такси задержали прямо у здания УГИБДД
В Ульяновской области нашли тело пропавшего Альберта Абдуллова
В Марий Эл появилась новая особо охраняемая природная территория
В Татарстане в страшной аварии погиб мужчина, второй госпитализирован
Россиянка решила с помощью микроволновки обезопасить деньги от коронавируса и лишилась сбережений
В Чебоксарах проверили организации, которые продолжили работать вопреки Указу врио главы Чувашии
Президент Татарстана проверил работу колл-центра «Мы поможем»
Врио главы Чувашии: "Давайте проведем длинные выходные без происшествий!"
В Казани побит температурный рекорд
Минздрав Чувашии о пассажире поезда: Тест на коронавирус - отрицательный
В Казани назвали имена победителей премии «Тантана» («Триумф»)
В Чувашии водитель кроссовера врезался во впереди стоявшую "Газель"
Вручил корзину с цветами: полицейские Чувашии задержали «галантного» фальшивомонетчика
Татарстана выполнил план 2020 года по строительству жилья на 26,2%
В Татарстане главбуха детской музыкально школы заподозрили в хищении более миллиона рублей
В татарстанском Зеленодольске горела квартира: пострадал хозяин жилья
Начал душить и бить головой о стену: так закончилось знакомство с мужчиной для жительницы Татарстана
В Иннополисе нейросеть научили распознавать коронавирус по медицинским снимкам