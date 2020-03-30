2020-03-30T11:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

ЗАГСы Казани приостановили личные приемы для подачи заявлений

Временно они работают только на выдачу готовых документов о регистрации и расторжении брака
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Из-за введения режима повышенной готовности в Татарстане Управление ЗАГС Казани работает только на выдачу готовых документов о регистрации и расторжении брака. Заявления по остальным услугам принимаются в режиме онлайн, через портал госуслуг.

- Регистрация смерти производится ежедневно на «Арском кладбище». Регистрация рождения осуществляется на базе роддомов до выписки новорожденного, - отмечает пресс-служба Управления ЗАГС города - Необходимую консультацию можно получить в обычном режиме по телефонам: +7(843)222-90-91, +7(843)268-38-77, +7(843)237-85-22.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за распространения в мире коронавируса в Казани ввели ограничения на свадьбах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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