В Татарстане на трассе Казань-Оренбург установят около 8 километров барьерного ограждения

30 Март 2020 2020-03-30T09:03:33+03:00

Большая их часть появится на мосту через Каму на 74 километре автодороги

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Стало известно, что на трассе Р-239 Казань Оренбург появятся около 8 километров металлического барьерного ограждения. Они будут разделять встречные потоки в Алексеевском и Альметьевском районах Татарстана.

В частности, более 5 километров ограждения будут установлены на мосту через Каму на 74 километре автодороги. Еще 2,6 километра барьеров появятся на обходе Альметьевска (с 253 километра трассы по 256 километр).

- На 23 опасных поворотах планируется нанести продольные шумовые полосы общей протяженностью более 21 километра. Перед нерегулируемыми пешеходными переходами, одноуровневыми пересечениями и примыканиями с ограниченной видимостью нанесут поперечные шумовые полосы – всего таких участков 55, - отмечает пресс-служба “Волга-Вятскуправтодора”.

Кроме всего этого, у села Сокуры в Лаишевском раойне и у города Бавлы появятся два светофора с копкой вызова для пешеходов. Также на пешеходных переходах и остановках в деревне Каипы устроят электроосвещение.

ИСТОЧНИК KP.RU