2020-03-29T18:47:32+03:00
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В Марий Эл появилась новая особо охраняемая природная территория

Распоряжение подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев
Лика ИСАЕВА
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Фото - pxhere.comФото - pxhere.com
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Александр Евстифеев подписал распоряжение "Об образовании комплексного памятника природы республиканского значения Республики Марий Эл "Болото Пошкит Куп". Этот памятник природы находится в Килемарском районе региона неподалеку от села Большая Арда.

В болоте Пошкит Куп живут представителей редких видов флоры и фауны, многие из которых занесенны в Красную книгу России и Красную Книгу Марий Эл. Приобретенный статус позволит сохранить уникальные участки низинных гипновых болот - таких водоемов, где в растительном покрове преобладают гипновые мхи.

Теперь на территории памятника природы запрещены сельскохозяйственные работы, нельзя разрушать берега. Стоянка и движение любых транспортных средств категорически запрещены. Сброс сточных вод приведет к большому штрафу.

На болоте Пошкит Куп можно собирать грибы и ягода, отдыхать, заниматься научной деятельностью, организовать и обустраивать экскурсионные экологические тропы и маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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