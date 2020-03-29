В Марий Эл появилась новая особо охраняемая природная территория

29 Март 2020 2020-03-29T18:47:32+03:00

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Александр Евстифеев подписал распоряжение "Об образовании комплексного памятника природы республиканского значения Республики Марий Эл "Болото Пошкит Куп". Этот памятник природы находится в Килемарском районе региона неподалеку от села Большая Арда.

В болоте Пошкит Куп живут представителей редких видов флоры и фауны, многие из которых занесенны в Красную книгу России и Красную Книгу Марий Эл. Приобретенный статус позволит сохранить уникальные участки низинных гипновых болот - таких водоемов, где в растительном покрове преобладают гипновые мхи.

Теперь на территории памятника природы запрещены сельскохозяйственные работы, нельзя разрушать берега. Стоянка и движение любых транспортных средств категорически запрещены. Сброс сточных вод приведет к большому штрафу.

На болоте Пошкит Куп можно собирать грибы и ягода, отдыхать, заниматься научной деятельностью, организовать и обустраивать экскурсионные экологические тропы и маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU