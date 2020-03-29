Россиянка решила с помощью микроволновки обезопасить деньги от коронавируса и лишилась сбережений

29 Март 2020 2020-03-29T15:09:48+03:00

Женщина не учла наличия в купюрах металлизированной ленты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Купюры на сумму 65 тысяч рублей пришли в негодность

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По последним данным наличные деньги являются теми еще распространителями инфекций. В том числе и коронавируса. Именно поэтому россиянка, живущая в столичном регионе, решила «обеззаразить» свои сбережения. Она подошла к вопросу радикально. Купюры она решила подвергнуть температурной обработке. Для чего женщина выбрала микроволновку. Вот только россиянка не учла наличие в бумажных рублях металлизированной ленты. Именно она и пострадала первой во время такой дезинфекции. Сообщает «КП».

Купюры трещали в микроволновке как семечки и в итоге пришли в негодность.

- Ну я была, скажем так, «в легком» шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - поинтересовалась в соцсети автор такого «метода» борьбы с коронавирусом.

Судя по выложенным россиянкой фото, она лишилась сбережений на 65 тысяч рублей.

После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

ИСТОЧНИК KP.RU