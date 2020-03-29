2020-03-29T15:41:23+03:00
Происшествия

В Татарстане в страшной аварии погиб мужчина, второй госпитализирован

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 29 марта, в Муслюмовском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Иномарка вылетела с дороги и упала в полеИномарка вылетела с дороги и упала в полеФото: соцсети
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 марта, в 4.59 в Муслюмовском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки "Мазда" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с трассы. Его автомобиль пролетел по воздуху несколько десятков метров, упал в поле.

- В результате аварии на месте ДТП погиб водитель иномарки, - сообщили в МВД Татарстана. - В салоне находились два пассажира. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

По словам очевидцев, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Авария произошла за 500 метров до деревни Катмыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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