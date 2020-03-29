2020-03-29T14:51:28+03:00
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В Чебоксарах проверили организации, которые продолжили работать вопреки Указу врио главы Чувашии

Для того, чтобы все безоговорочно выполняли его, потребовался визит сотрудников Роспотребнадзора и полиции
Лика ИСАЕВА
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Работу всех организаций проверяют в ЧебоксарахРаботу всех организаций проверяют в ЧебоксарахФото: Из материалов пресс-службы
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В Чебоксарах, как и в других городах России, по Указу Президента России Владимира Путина должны были приостановить свою деятельность с 28 марта до 5 апреля все кафе, рестораны, торговые центры и другие магазины. Но к этому Указу, который продублировали еще и Указы врио главы Чувашии Олега Николаева, ответственно отнеслись не все руководители организаций.

Возмущенный пост на своей страничке оставил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Он написал: "С 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу ВСЕ городские кафе, бары, рестораны, крупные торговые центры. Это Поручение председателя Правительства РФ и Указ врио главы Чувашии.

Администрация города держит ситуацию на контроле. Сегодня обследовали 300 объектов из 360. В рейд выезжали мой заместитель по экономическому развитию, главы районов города, представители полиции и Роспотребнадзора.

Не все предприятия прекратили работу самостоятельно. Кто-то пытался даже мухлевать и сдался лишь после визита людей в форме. Закрыли все".

Ладыков предупредил: Мониторинг продолжим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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