В Чебоксарах проверили организации, которые продолжили работать вопреки Указу врио главы Чувашии
В Чебоксарах, как и в других городах России, по Указу Президента России Владимира Путина должны были приостановить свою деятельность с 28 марта до 5 апреля все кафе, рестораны, торговые центры и другие магазины. Но к этому Указу, который продублировали еще и Указы врио главы Чувашии Олега Николаева, ответственно отнеслись не все руководители организаций.
Возмущенный пост на своей страничке оставил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Он написал: "С 28 марта по 5 апреля приостанавливают работу ВСЕ городские кафе, бары, рестораны, крупные торговые центры. Это Поручение председателя Правительства РФ и Указ врио главы Чувашии.
Администрация города держит ситуацию на контроле. Сегодня обследовали 300 объектов из 360. В рейд выезжали мой заместитель по экономическому развитию, главы районов города, представители полиции и Роспотребнадзора.
Не все предприятия прекратили работу самостоятельно. Кто-то пытался даже мухлевать и сдался лишь после визита людей в форме. Закрыли все".
Ладыков предупредил: Мониторинг продолжим.
ИСТОЧНИК KP.RU