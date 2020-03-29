2020-03-29T12:46:30+03:00
Происшествия

Врио главы Чувашии: "Давайте проведем длинные выходные без происшествий!"

В республики неизвестные начали палить сухую траву
Лика ИСАЕВА
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Во время пала сухой травы гибнут людиВо время пала сухой травы гибнут людиФото: МЧС Чувашии
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Вынужден был обратиться к жителям республики врио главы Чувашии Олег Николаев. Только за один день - субботу 28 марта, в регионе было зафиксировано свыше 40 очагов возгорания сухой травы. Опытные пожарные отмечают, что это был первый день объявленных в стране вынужденных каникул для школьников.

«В Заволжье устранено свыше сорока очагов в местах отдыха людей. Давайте проведем длинные выходные без происшествий! Не допускайте распространения открытого огня. Легкомысленное отношение к природе может привести к серьезным последствиям», – пишет на своей странице врио главы региона Олег Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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