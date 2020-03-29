Врио главы Чувашии: "Давайте проведем длинные выходные без происшествий!"
Вынужден был обратиться к жителям республики врио главы Чувашии Олег Николаев. Только за один день - субботу 28 марта, в регионе было зафиксировано свыше 40 очагов возгорания сухой травы. Опытные пожарные отмечают, что это был первый день объявленных в стране вынужденных каникул для школьников.
«В Заволжье устранено свыше сорока очагов в местах отдыха людей. Давайте проведем длинные выходные без происшествий! Не допускайте распространения открытого огня. Легкомысленное отношение к природе может привести к серьезным последствиям», – пишет на своей странице врио главы региона Олег Николаев.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»