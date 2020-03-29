2020-03-29T11:51:07+03:00
Общество

В Казани побит температурный рекорд

За последние 13 лет это был самый теплый день марта
Лика ИСАЕВА
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В Казани зафиксирован очередной температурный рекордВ Казани зафиксирован очередной температурный рекордФото: Лика ИСАЕВА
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Вчера, 28 марта, был самый теплый день месяца за последние 13 лет для столицы Татарстана. Аномально теплые зима и начало весны 2020 года приносят практически каждый день рекорды.

Если на различных метеостанциях столицы Татарстана столбик термометра был зафиксирован на отметках +13,4 градуса и до +13,5 градуса, то это стало абсолютным рекордом марта.

В 2007 году одна из метеостанций Казани зафиксировала температуру 12 градусов тепла, что на тот момент стало наивысшим показателем.

На улицах продолжают сажать крупные саженцы деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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