В Чувашии водитель кроссовера врезался во впереди стоявшую "Газель"
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 марта в 14.40 на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле деревни Табанары в Цивильском районе республики. По предварительным данным, водитель внедорожника Nissan X-Trail грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, не соблюдал дорожные знаки - двигался по полосе, предназначенной для поворота налево, и врезался на полном ходу в "Газель". Фургон приостановился для выполнении поворота налево, когда в него врезалась иномарка.
Все, что осталось после аварии с внедорожникомФото: МВД по Чувашской Республике
В результате аварии водитель Nissan X-Trail получил тяжелые травмы и госпитализирован. По предварительным данным, водитель фургона не пострадал.
Иномарка получила серьезные повреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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