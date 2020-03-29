В Чувашии водитель кроссовера врезался во впереди стоявшую "Газель"

29 Март 2020 2020-03-29T08:03:57+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 марта в 14.40 на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле деревни Табанары в Цивильском районе республики. По предварительным данным, водитель внедорожника Nissan X-Trail грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, не соблюдал дорожные знаки - двигался по полосе, предназначенной для поворота налево, и врезался на полном ходу в "Газель". Фургон приостановился для выполнении поворота налево, когда в него врезалась иномарка.

Все, что осталось после аварии с внедорожникомФото: МВД по Чувашской Республике

В результате аварии водитель Nissan X-Trail получил тяжелые травмы и госпитализирован. По предварительным данным, водитель фургона не пострадал.

Иномарка получила серьезные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU