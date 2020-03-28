28 Март 2020 2020-03-28T16:10:48+03:00

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В феврале этого года в двух магазинах Цивильска неизвестный мужчина расплатился за товары фальшивыми купюрами номиналом пять тысяч рублей. Нет, продавцы, конечно, сначала сомневались в подлинности банкнот, но почему-то все же приняли их к оплате.

В одном из случаев злоумышленник даже проявил «галантность». Он вручил продавщице корзину с цветами, сказав, что хотел было передать их своей девушке, но не смог. После этого он обманул женщину.

В итоге все его фальшивки смогли выявить только в банке. К этому времени злоумышленник успел покинуть пределы Чувашии. Тем не менее полицейским удалось выйти на его след. Чтобы задержать мужчину им пришлось выехать в Московскую область.

Они нашли злоумышленника - 40-летнего уроженца одной из бывших союзных республик. Полицейские под конвоем вернули его обратно в Чувашию. Там в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

- На время следствия подозреваемый заключен под стражу. Устанавливается причастность мужчины к другим преступлениям, а также его возможные сообщники, - сообщили в МВД Чувашии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/769290" frameborder="0"></iframe> Вручил корзину с цветами: полицейские Чувашии задержали «галантного» фальшивомонетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU