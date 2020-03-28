Татарстана выполнил план 2020 года по строительству жилья на 26,2%
В эту субботу на республиканском совещании в Доме правительства глава Минстроя Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что на 27 марта в регионе было сдано в использование 780 тысяч квадратных метров жилья. Это составило 26,2% от плана по строительству на 2020 год.
Так, по словам министра, в рамках инвестпрограммы Госжилфонд при президенте Татарстана отчитался по 11 домам на 363 квартиры (7,5% от плана).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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