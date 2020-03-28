Госжилфонд Татарстан предоставит кредитные каникулы соципотечникам
Тем соципотечникам, кто оказался на больничном из-за пандемии коронавируса, Госжилфонд Татарстана предоставит кредитные каникулы.
Речь идет о тех участниках договора, которые понесли финансовые потери из-за домашнего карантина или неоплаченного отпуска.
- Исходя из сложившейся на сегодня ситуации, у пострадавших соципотечников на основании личных заявлений будут приостановлены выкупные платежи на один месяц. При этом этот платеж будет распределен равными долями на 12 месяцев, - сообщает Госжилфонд при президенте Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU