Казань продолжает бить температурные рекорды марта 2020

28 Март 2020 2020-03-28T10:45:39+03:00

Воздух в городе прогрелся почти до +13 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последний раз так тепло было только 12 лет назад

Изменить размер текста: A A

Специалисты Гидрометцентра Татарстана снова зафиксировали в Казани температурный рекорд. Так тепло в последний раз было 12 лет назад. По данный авиационной метеостанции Казань-Сокол 27 марта в столице Татарстана воздух прогрелся до +12,8 градусов.

При этом отмечается, что предыдущий рекорд 27 марта принадлежит 2008 году. Тогда столбики термометра показали отметку +10 градусов.

Напомним, что за день до этого март 2020 в Казани также побил рекорд по температуре – воздух в четверг прогрелся до +11,9 градусов.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU