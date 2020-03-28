Казань продолжает бить температурные рекорды марта 2020
Специалисты Гидрометцентра Татарстана снова зафиксировали в Казани температурный рекорд. Так тепло в последний раз было 12 лет назад. По данный авиационной метеостанции Казань-Сокол 27 марта в столице Татарстана воздух прогрелся до +12,8 градусов.
При этом отмечается, что предыдущий рекорд 27 марта принадлежит 2008 году. Тогда столбики термометра показали отметку +10 градусов.
Напомним, что за день до этого март 2020 в Казани также побил рекорд по температуре – воздух в четверг прогрелся до +11,9 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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