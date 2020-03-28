2020-03-28T10:00:40+03:00
Общество

УМВД Казани о мошенниках: тесты на коронавирус нельзя купить самостоятельно

В подъездах аферисты начали расклеивать объявления
Олег ЛУГОВОЙ
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Если вы стали жертвой мошеннических действий или вас попытались обмануть, немедленно звоните в полицию по телефонам 02,112 (с мобильного 020).Если вы стали жертвой мошеннических действий или вас попытались обмануть, немедленно звоните в полицию по телефонам 02,112 (с мобильного 020).Фото: Александр ГЛУЗ
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Как отмечают полицейские, в последнее время в подъездах казанских домов аферисты стали развешивать объявления, с помощью которых собираются обмануть горожан на фоне коронавируса.

«Уважаемые жильцы!!! В связи с сложившейся ситуацией на территории РФ в т.ч. респ.Татарстан принимаются меры по ограничению распространения вируса Covid-19. Для всех граждан предоставлены тесты на «КОРОНАВИРУС» по льготным ценам! Вся информация на сайте: //covid-19.spb.ru Льготный период действует с 27.03.20 по 08.04.20, успейте приобрести тесты для себя и своих близких!»

- Все написанное в таких листовках – неправда, тесты на коронавирус нельзя купить самостоятельно. Забор биоматериала из ротовой и носовой полости для теста на коронавирус производится в любой медицинской организации по направлению врача и при наличии симптомов заболевания. Тест могут пройти только те, кто прибыл в Россию из других стран мира и имел контакт с людьми, у которых был подтвержден коронавирус, - сообщает УМВД Казани.

Полицейские также напоминают горожанам, что не стоит сканировать неизвестные QR-коды и переходить по сомнительным ссылкам. Таким образом, вы можете загрузить вредоносные программы с вирусами, либо программы, позволяющие удаленно управлять вашими гаджетами.

Если вы стали жертвой мошеннических действий или вас попытались обмануть, немедленно звоните в полицию по телефонам 02,112 (с мобильного 020).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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