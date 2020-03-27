Мэр Казани Ильсур Метшин разрешил бизнесменам не платить за аренду летних веранд в этом году

27 Март 2020 2020-03-27T17:36:36+03:00

Кроме того, муниципальные парковки ближайшие полгода будут бесплатными не только по воскресеньям, но и по субботам.

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Мэр Казани Ильсур Метшин решил освободить от арендной платы летние веранды и террасы. Таким образом градоначальник поддержал представителей малого и среднего бизнеса, который начали терпеть убытки из-за всемирной пандемии коронавируса.

Помимо этого Метшин заявил, что муниципальные парковки ближайшие полгода будут бесплатными не только по воскресеньям, но и по субботам. По будням же плата за них перестанет взиматься после 18.00.

Отметим, что из-за распространения коронавируса с 30 марта по 5 апреля в Татарстане не будут работать торговые центры. Также на неопределенный срок приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес-центров, кальянных, детских развлекательных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU