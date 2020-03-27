2020-03-27T20:12:08+03:00
Происшествия

В Татарстане два приятеля избили знакомого и закрыли его в погребе

Преступление выявил участковый, когда проводил обход территории
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленники были задержаны и свою вину уже признали.Злоумышленники были задержаны и свою вину уже признали.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Во время обхода своей территории участковый из Алексеевского района выявил факт преступления. Ему стало известно, что еще 2 марта в селеМокрые Курнали у 39-летнего местного жителя в доме выпивали гости - 23-х и 48-ми летние мужчины. Причем последний пришел вместе с сожительницей.

Во время пьяной ссоры хозяин и гость помоложе избили палками более старшего приятеля. А после отобрали у него паспорт с сотовым телефоном и закрыли в погребе.

В заточении потерпевшему пришлось провести несколько часов, пока его сожительница не уговорила злоумышленников выпустить мужчину. Своей жертве приятели, вернули только паспорт.

Задержанные свою вину признали. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".

- Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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