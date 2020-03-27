2020-03-27T18:26:51+03:00
Спорт

Несмотря на коронавирус, в Казани в штатном режиме ведется подготовка к Играм стран СНГ

Практически завершен осмотр спортивных объектов, которые будут задействованы во время соревнований
Алина ГАБДУЛИНА
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Для Игр стран СНГ предполагается задействовать 15 спортивных объектов города.Для Игр стран СНГ предполагается задействовать 15 спортивных объектов города.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Летом 2020 года в Казани должны пройти сразу несколько крупных культурных и спортивных мероприятий. Среди них первые Игры стран СНГ и Всероссийские уличные игры. Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что подготовка к ним, несмотря на пандемию коронавируса, идет в штатном режиме.

- В части Игр СНГ практически завершен осмотр готовности объектов всеми задействованными функциями, сформированы концепции оказания сервисов, ведется подготовка к запуску аккредитации клиентских групп, идет плотная работа с федерациями по назначению директоров соревнований, формированию детального расписания Игр, работа с ответственными по странам в части определения участников от стран. Подготовка в графике, согласно дорожным картам каждого проекта, - сообщил глава ведомства.

Напомним, первые Игры стран СНГ должны пройти в Казани с 20 по 27 августа. В них примут участие около 3,5 тысяч спортсменов из 11 стран. Для проведения соревнований предполагается задействовать 15 спортивных объектов города.

Всероссийские уличные игры же состоятся в Казани 26-28 июня. В них примут участие около тысячи спортсменов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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