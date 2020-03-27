Министром труда и соцзащиты Чувашии назначена Алена Елизарова
Ранее она была исполняющей обязанности главы ведомства
Фото: cap.ru
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В пятницу, 27 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев назначил министром труда и социальной защиты республики Алену Елизарову. С 11 февраля текущего года она была исполняющей обязанности руководителя ведомства.
До работы в министерстве Елизарова работала в государственно-правовом управлении администрации главы Чувашии и в чувашской государственной селькохозяйственной академии.
ИСТОЧНИК KP.RU