2020-03-27T15:56:27+03:00
Политика

Министром труда и соцзащиты Чувашии назначена Алена Елизарова

Ранее она была исполняющей обязанности главы ведомства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: cap.ruФото: cap.ru
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В пятницу, 27 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев назначил министром труда и социальной защиты республики Алену Елизарову. С 11 февраля текущего года она была исполняющей обязанности руководителя ведомства.

До работы в министерстве Елизарова работала в государственно-правовом управлении администрации главы Чувашии и в чувашской государственной селькохозяйственной академии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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