Министром труда и соцзащиты Чувашии назначена Алена Елизарова

27 Март 2020 2020-03-27T15:56:27+03:00

Ранее она была исполняющей обязанности главы ведомства

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В пятницу, 27 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев назначил министром труда и социальной защиты республики Алену Елизарову. С 11 февраля текущего года она была исполняющей обязанности руководителя ведомства.

До работы в министерстве Елизарова работала в государственно-правовом управлении администрации главы Чувашии и в чувашской государственной селькохозяйственной академии.

ИСТОЧНИК KP.RU