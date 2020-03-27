2020-03-27T14:41:15+03:00
Экономика

ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия

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ВТБ Капитал в целях поддержки бизнеса клиентов в условиях распространения коронавируса и изменения экономической ситуации в России и мире реализовал все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы и организации обслуживания:

Банк продолжает обслуживать клиентов в полном объеме, предоставляя весь спектр инвестиционных услуг.

Во всех офисах ВТБ Капитал проводятся все необходимые санитарные мероприятия.

Для удобства клиентов все транзакции доступны в системе удаленного доступа.

Дистанционный формат работы некоторых подразделений ВТБ Капитал осуществляется в строгом соответствии с корпоративными стандартами безопасности.

Сотрудники всех бизнес-линий и инфраструктурных департаментов продолжают работу с клиентами и представляют весь объём консультаций, актуальных в текущей рыночной конъюнктуре.

Компания готова обсуждать возможность рефинансирования и другие меры поддержки действующих проектов с клиентами, столкнувшимися с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

ВТБ Капитал продолжает взаимодействие с представителями отраслей экономики и изучает новые возможности по развитию бизнеса.

ВТБ Капитал принимает участие в работе комиссии правительства по выработке мер поддержки российского бизнеса.

- В сложившейся ситуации своим приоритетом мы видим сохранение здоровья сотрудников и клиентов, а также поддержание и развитие бизнеса наших партнеров – российских и международных компаний, с которыми мы успешно сотрудничаем по всем направлениям инвестиционно-банковского бизнеса в течение многих лет. Современные технологии и принятые нами стандарты работы позволяют продолжить нашу работу во всех точках присутствия и в дальнейшем, - отметил первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ, председатель совета директоров холдинга ВТБ Капитал Юрий Соловьев.

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