2020-03-27T15:13:15+03:00
Общество

В Татарстане из-за коронавируса отменили субботние сельхозярмарки

Андрей МАРЬЯНОВ
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Их возобновят, как только представится возможность.Их возобновят, как только представится возможность.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Минсельхозпродом Татарстана, по согласованию с президентом республики Рустамом Миннихановым, принято решение об отмене в предстоящую субботу, 28 марта, сельскохозяйственных ярмарок.

- Решение принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сельскохозяйственные ярмарки пользуются повышенным спросом именно у горожан старшего поколения, которые наиболее подвержены риску заболевания. Да, ярмарки всегда проходят на свежем воздухе, и возможность распространения вируса минимальна, но мы не можем допустить проведение мероприятий, представляющих хоть какой-либо риск для здоровья граждан. Кроме того, прошедшая 21 марта ярмарка в Агропарке «Казань» показала, что ажиотажного спроса нет. Сельхозпродукции в республике достаточно. Работа ярмарок возобновится, как только это будет возможно, - прокомментировал решение министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Напомним, во исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации рабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020г. установлены нерабочие дни, Татарстанцам рекомендовано оставаться дома и соблюдать рекомендованные меры защиты себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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