26 марта в Казани вновь был побит температурный рекорд

27 Март 2020 2020-03-27T13:22:31+03:00

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После нескольких холодных дней и снегопадов Казань продолжила бить температурные рекорды. В четверг, 26 марта, столбики термометров в республике поднялись до 11,9 градусов тепла. Это было зафиксировано на авиационной метеостанции Казань-Сокол, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В последний раз так тепло 26 марта было в 2008 году, когда температура воздуха поднялась до +9,4 градусов.

Напомним, к 30 марта в Татарстане может потеплеть до +14 градусов, но только на время. На будущей неделе в республике ожидается мокрый снег, дождь и снова похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU