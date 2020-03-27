2020-03-27T13:50:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области во время пандемии коронавируса дети из малообеспеченных семей будут получать продуктовые наборы

Это мера вводится из-за того, что школьники будут временно переведены на дистанционное обучение
Алина ГАБДУЛИНА
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Губернатор области отметил, что во время “нерабочей” недели будут закрыты не только школы, но и детские сады.Губернатор области отметил, что во время “нерабочей” недели будут закрыты не только школы, но и детские сады.Фото: Татьяна Коркина
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Если раньше дети из малообеспеченных семей бесплатно питались в школьных столовых, то сейчас, когда они переведены на дистанционно обучение из-за коронавируса, такая возможность пропала. И не понятно, когда учащиеся смогут вновь вернуться за парты. Поэтому в Ульяновской области с 30 марта дети из малообеспеченных семей начнут получать продуктовые наборы. Соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов.

В своем обращении к местным жителям Морозов отметил, что во время нерабочей недели в области будут закрыты не только школы, но и детские сады.

Отметим, что на данный момент в Ульяновской области коронавирус выявлен только у одного человека - 15-летнего парня, который вернулся домой после поездки в Англию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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