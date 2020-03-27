В Татарстане таможенники задержали мужчину, которому по почте прислали гашишное масло из США

27 Март 2020 2020-03-27T15:03:31+03:00

Вот такую находку сделали в почтовом отправлении. Фото Татарстанской таможни Фото: Из материалов пресс-службы

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Уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков" было возбуждено сотрудниками Татарстанской таможни, когда в почтовом отделении вместе с полицейскими они задержали 32-летнего жителя республики. Мужчина получил международное отправление из США. Внутри посылки находилось пять свёртков с веществом коричневого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что это масло каннабиса (гашишное масло). Вес находки составил 139,85 грамма. Как признался злоумышленник, он ввозил наркотики на территорию Татарстана с целью дальнейшей продажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU