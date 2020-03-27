2020-03-27T16:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

“Дома не будет скучно”: президент Татарастана анонсировал культурные онлайн-развлечения на нерабочей неделе

Их расписание имеется на сайте Минкульта республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Людей просят находиться в самоизоляции, ограничив контакт с внешним миром.Людей просят находиться в самоизоляции, ограничив контакт с внешним миром.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Будущая неделя в России официально объявлена нерабочей из-за распространения в мире коронавируса. Однако это не выходные, когда можно гулять и посещать различные мероприятия. Людей просят находиться в самоизоляции, ограничив контакт с внешним миром.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей соцстранице пообещал, что “дома не будет скучно”. Так, театры и музеи республики и не только будут продолжать работать, но в режиме онлайн. Их расписание имеется на сайте Минкульта республики. Ранее звезды татарской эстрады решили организовать ряд виртуальных концертов.

Напомним, с 30 марта по 5 апреля в Татарстане приостановят работу и торговые центры. Исключение составят лишь находящиеся в них продуктовые магазины и аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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