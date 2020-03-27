В Татарстане ограничивают движение грузовиков по мосту на трассе "Казань - Оренбург"

27 Март 2020 2020-03-27T11:55:42+03:00

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Автолюбителей республики и гостей региона предупреждают, что с 1 апреля вводится временное ограничение для большегрузов для проезда через мост. Обследование переправы через овраг на 76 километре по направлению из Оренбурга в Казань на федеральной автомобильной дороге Р-239 выявило "снижение несущей способности искусственного сооружения".

В целях безопасности введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 25 тонн для движения по этому мосту, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Решается вопрос о ремонте.

Водителей просят неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU