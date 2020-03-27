В Татарстане ограничивают движение грузовиков по мосту на трассе "Казань - Оренбург"
Автолюбителей республики и гостей региона предупреждают, что с 1 апреля вводится временное ограничение для большегрузов для проезда через мост. Обследование переправы через овраг на 76 километре по направлению из Оренбурга в Казань на федеральной автомобильной дороге Р-239 выявило "снижение несущей способности искусственного сооружения".
В целях безопасности введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 25 тонн для движения по этому мосту, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Решается вопрос о ремонте.
Водителей просят неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»