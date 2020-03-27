В Татарстане задержали похитителя духов

27 Март 2020 2020-03-27T11:12:07+03:00

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О том, что в торговом центре Бугульмы из салона парфюма пропали дорогие духи, продавцы узнали от охранников. Да и то, когда уже прошло три часа после исчезновения товара с прилавка.

Просматривая записи камер видеонаблюдения, охранники увидели, как в торговый зал зашли мужчина с женщиной. Озираясь по сторонам, мужчина взял с полки все что мог, и вместе со спутницей поспешил уйти.

Записи передали сотрудникам правоохранительных органов. Обнаружить подозреваемого в похищении духов удалось лишь на следующий день. Мужчина был задержан неподалеку от места жительства по улице Советской.

- В содеянном судимый ранее за грабеж, кражу и хранение наркотиков гражданин сознался, однако похищенную парфюмерию он уже успел продать, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Для дальнейшего разбирательства 33-летнего местного жителя передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU