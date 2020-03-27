2020-03-27T10:46:07+03:00
Экономика

ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля

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В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и «Информации Банка России о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля» ВТБ устанавливает следующий режим работы своих офисов на ближайшее время:

28 марта 2020 года все отделения банка будут работать в стандартном режиме субботы.

29 марта 2020 года – по режиму воскресенья.

С 30 марта по 5 апреля 2020 года – по режиму выходного дня.

С 30 марта по 3 апреля обслуживание юридических и физических лиц будет производиться более чем в 180 отделениях. При необходимости ВТБ будет готов увеличить число дежурных точек продаж.

В розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Напоминаем, что большинство операции можно совершить в web-версии или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции. Рекомендуем нашим клиентам в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов.

Список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.

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