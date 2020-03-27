2020-03-27T09:16:55+03:00
Экономика

Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса

Поделиться:
Изменить размер текста:

Считая вопрос поддержки клиентов своей приоритетной задачей, ВТБ готовится к реализации ряда инициатив, которые помогут среднему и малому бизнесу в текущий непростой период.

Одна из них предусматривает предоставление краткосрочных кредитов предприятиям по льготным субсидированным ставкам. Они могут быть основаны на действующих государственных программах поддержки МСП.

Детали программы обсуждаются сейчас Правительством РФ и Центральным Банком совместно с ВТБ и другими крупнейшими банками. Безусловно, мы будем стремиться к тому, чтобы выработанные решения предусматривали комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания данных займов.

Кроме того, банк разрабатывает и внедряет собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов бизнес которых уже пострадал от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Решения будут приняты банком в ближайшее время, при этом мы уже сейчас принимаем обращения от клиентов и работаем с ними в индивидуальном порядке.

Детали и сроки запуска проекта будут озвучены в ближайшее время. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки наших клиентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ограничивают движение грузовиков по мосту на трассе "Казань - Оренбург"
В Татарстане задержали похитителя духов
В Татарстане в массовом ДТП скончался 29-летний актер Ильшат Агиев
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Ни машины, ни пешеходы: в Казани частично перекрыли движение по улице Маяковского
В Казани скончался татарский поэт Роберт Миннуллин
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В Казани под колеса трамвая попал пешеход
В Татарстане подростки спасли сову со сломанным крылом
В Татарстане браконьера, убившего кабана, нашли по следам от машины
В Чувашии из-за детской шалости сгорел дом и сарай
В Казани двое приятелей, вымогавшие деньги у подростка, отделались условным сроком
Казань вошла в топ-3 лучших городов России для виртуальных путешествий
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
СУ СКР Татарстана: сын под галлюцинациями зарезал мать