В Казани под колеса трамвая попал пешеход
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта, в четверг, в 21.45 в Ново-Савиновском районе столицы республики. Там на участке дороги возле дома №67Б по проспекту Ямашева под колеса трамвая попал неизвестный мужчина.
Травмы оказались смертельные - прибывшим медикам осталось только констатировать смерть пешехода.
Трамваем управлял 22-летний водитель. Пешеход вышел на трамвайные пути, игнорируя подземный переход, неожиданно для водителя.
Личность погибшего устанавливается сотрудниками Госавтоинспекции. Для извлечения мужчины из-под колес многотонного транспорта пришлось вызывать спасателей МЧС Татарстана.
Напомним, что это уже второй погибший пешеход под колесами трамвая во время наездов за последние два дня в Казани. 25 марта в Советском районе столицы республикина улице Ершова под трамвай шагнула 33-летняя женщина-пешеход.
Во всех случаях усматривается вина пешеходов - они грубо проигнорировали правилами дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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