В Татарстане подростки спасли сову со сломанным крылом

27 Март 2020 2020-03-27T08:38:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасителями хищной птицы теперь по праву считают себя два подростка из Мамыдышского района - Даниил Муталапов и Радмир Митрофанов. Они 25 марта во время прогулки в окрестностях села Нижняя Ошма обнаружили лежащую на земле сову. Мальчики осторожно подобрали ее с земли, принесли домой, придумали ей кличку и покормили мясом.

Во время осмотра птицы родители выяснили, что у хищницы есть травма крыла, и за помощью они обратились в районное ветеринарное объединение, где сове оказали первую медицинскую помощь.

- Птице была проведена операция на сломанном плече. На сегодняшний день она находится под наблюдением ветеринарного врача. Чувствует себя хорошо, - рассказал ветеринарный врач Мамадышского ветеринарного объединения Раиль Мирзаянов.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU