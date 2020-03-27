2020-03-27T08:38:23+03:00
Дом. Семья

В Татарстане подростки спасли сову со сломанным крылом

Хищницу прооперировали ветеринары в Мамадышском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Птице сделали операциюПтице сделали операциюФото: Из материалов пресс-службы
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Спасителями хищной птицы теперь по праву считают себя два подростка из Мамыдышского района - Даниил Муталапов и Радмир Митрофанов. Они 25 марта во время прогулки в окрестностях села Нижняя Ошма обнаружили лежащую на земле сову. Мальчики осторожно подобрали ее с земли, принесли домой, придумали ей кличку и покормили мясом.

Во время осмотра птицы родители выяснили, что у хищницы есть травма крыла, и за помощью они обратились в районное ветеринарное объединение, где сове оказали первую медицинскую помощь.

- Птице была проведена операция на сломанном плече. На сегодняшний день она находится под наблюдением ветеринарного врача. Чувствует себя хорошо, - рассказал ветеринарный врач Мамадышского ветеринарного объединения Раиль Мирзаянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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