В Казани двое приятелей, вымогавшие деньги у подростка, отделались условным сроком
Двое друзей, один из которых является подростком, были признаны виновными по уголовной статье «Вымогательство».
В суде было доказано, что в течение мая 2019 года приятели требовали у знакомого подростка отдать им деньги - более 16 тысяч рублей. При этом они угрожали несовершеннолетнему физической расправой.
В итоге потерпевший, испугавшись за свое здоровье и жизнь, отдал вымогателям требуемую сумму.
- Свою вину приятели признали полностью. Суд приговорил их к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
При этом данный приговор суда еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU