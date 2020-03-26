В Казани двое приятелей, вымогавшие деньги у подростка, отделались условным сроком

26 Март 2020 2020-03-26T19:24:18+03:00

Но приговор суда еще не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

Двое друзей, один из которых является подростком, были признаны виновными по уголовной статье «Вымогательство».

В суде было доказано, что в течение мая 2019 года приятели требовали у знакомого подростка отдать им деньги - более 16 тысяч рублей. При этом они угрожали несовершеннолетнему физической расправой.

В итоге потерпевший, испугавшись за свое здоровье и жизнь, отдал вымогателям требуемую сумму.

- Свою вину приятели признали полностью. Суд приговорил их к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

При этом данный приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU