2020-03-26T19:24:18+03:00
Происшествия

В Казани двое приятелей, вымогавшие деньги у подростка, отделались условным сроком

Но приговор суда еще не вступил в законную силу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Двое друзей, один из которых является подростком, были признаны виновными по уголовной статье «Вымогательство».

В суде было доказано, что в течение мая 2019 года приятели требовали у знакомого подростка отдать им деньги - более 16 тысяч рублей. При этом они угрожали несовершеннолетнему физической расправой.

В итоге потерпевший, испугавшись за свое здоровье и жизнь, отдал вымогателям требуемую сумму.

- Свою вину приятели признали полностью. Суд приговорил их к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

При этом данный приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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