2020-03-26T17:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане из-за коронавируса на самоизоляции находится более 14 000 человек

По ним проведут рейды
Олег ЛУГОВОЙ
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При появлении симптомов коронавируса находящимся на домашнем карантине нужно срочно вызвать врача и готовиться к госпитализации.При появлении симптомов коронавируса находящимся на домашнем карантине нужно срочно вызвать врача и готовиться к госпитализации.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как сообщила в этот четверг на брифинге в Кабмине Татарстана руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина, сейчас в республике на самоизоляции из-за коронавируса находятся более 14 000 человек. Все они вернулись домой из зарубежа.

Им рекомендуется выдержать двухнедельный домашний карантин. А в заботе о членах своих семей жить все это время в отдельной комнате, пользоваться только своей посудой и даже в туалет выходит в маске. В домах и квартирах необходимо проводить дезинфекцию и проветривания. При проявлениях симптомов коронавируса нужно срочно вызывать врача и готовиться отправиться в больницу.

Также на брифинге было отмечено, что по тем, кто сейчас находится в самоизоляции, проведут рейды совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. При выявлении нарушений будут приниматься меры. А при повторных подаваться иск в суд для решения вопроса о принудительной госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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