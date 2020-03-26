Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил провайдеров не оставлять пенсионеров без связи и интернета
Во время пандемии коронавируса людям старше 60 лет лучше находиться на самоизоляции и них может образоваться отрицательный баланс при пользовании связью
Фото: pixabay.com
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Врио Чувашии Олег Николаев обратился к провайдерам региона с предложением о предоставлении услуг сотовой связи и интернета пенсионерам даже при нулевом или отрицательном балансе. Соответствующие изменения он внес в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Ранее Николаев просил жителей Чувашии старше 60 лет находиться на самоизоляции, которая поможет им избежать заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU