Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил провайдеров не оставлять пенсионеров без связи и интернета

26 Март 2020 2020-03-26T17:28:28+03:00

Во время пандемии коронавируса людям старше 60 лет лучше находиться на самоизоляции и них может образоваться отрицательный баланс при пользовании связью

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Врио Чувашии Олег Николаев обратился к провайдерам региона с предложением о предоставлении услуг сотовой связи и интернета пенсионерам даже при нулевом или отрицательном балансе. Соответствующие изменения он внес в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Ранее Николаев просил жителей Чувашии старше 60 лет находиться на самоизоляции, которая поможет им избежать заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU