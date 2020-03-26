В Татарстане браконьера, убившего кабана, нашли по следам от машины
25 марта во время патрулирования территории в Камском Устье специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам и егерь охотхозяйства «Теньковский охотничий клуб» нашли останки кабана.
После на опушке леса неподалеку от деревни Азимово – Курлебаш ими были обнаружены следы машины. По ним мужчины и пошли. Так они наткнулись на место, где разделали тушу незаконно убитого кабана.
Далее все по тем же следам от машины сотрудник Госкомитета и егерь дошли до крайнего дома деревни Азимово – Курлебаш. На место сразу вызвали сотрудников полиции. В ходе осмотра хозяйства они нашли следы крови, а в холодильнике хозяина свежее мясо кабана.
- Виновный убийстве кабана признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам . - Сотрудники полиции изъяли мясо кабана, и охотничье ружье ТОЗ 34ЕР 12 калибра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Браконьерство".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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