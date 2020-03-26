С 28 марта по 5 апреля торговые центры в Татарстане работать не будут

26 Март 2020 2020-03-26T15:24:50+03:00

Несоблюдение данных ограничений влечет за собой административную ответственность со стороны ТЦ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исключение составят находящиеся в них продуктовые магазины и аптеки

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В нерабочую неделю - с 28 марта по 5 апреля - торговые центры Татарстана работать не будут. Об этом стало известно во время брифинга «О работе республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции».

- Нерабочая неделя - не праздничные дни, а момент сохранения здоровья. Это не призыв отдыхать, а призыв остаться дома, - отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Исключение составят продуктовые магазины и аптеки, которые находятся в зданиях торговых центров. Они продолжат свою работу.

Ранее сообщалось, что с 26 марта в регионе временно приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, фитнес-центров, кальянных, детских игровых и развлекательных центров и других развлекательных организаций. Такое постановление вынес Кабинет министров Татарстана. Несоблюдение данных ограничений влечет за собой административную ответственность. Сообщить о нарушениях можно в Роспотребнадзор или МВД республики, а также в “Народный контроль”.

ИСТОЧНИК KP.RU