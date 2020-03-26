2020-03-26T17:10:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Команды “Ак Барс”, “Рубин” и "Зенит-Казань" “посадили” свои логотипы на домашний карантин

Символы клубов в соцсетях помещены в нарисованные домики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @hcakbarsФото: @hcakbars
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В четверг, 26 марта, на фоне коронавируса хоккейная команда “Ак Барс”, футбольная команда “Рубин” и волейбольная команда “Зенит-Казань” одновременно изменили свои логотипы в социальных сетях. Так, они “посадили” барса, зиланта и мяч на карантин. Символы клубов находятся в нарисованных домиках.

Фото: @fcrk

Фото: @fcrk

Фото: @volleyzenit

Фото: @volleyzenit

Акцию уже подхватили и другие команды. Так, спортсмены призвали своих фанатов воздержаться от посещения общественных мест во время пандемии коронавируса. Напомним, что из-за распространения болезни с 26 марта в Татарстане закрыты кинотеатры, ночные клубы, фитнес-зал и детские развлекательные центры. А будущая неделя в России и вовсе объявлена нерабочей, чтобы люди могли временно самоизолироваться.

Сейчас в республике зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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