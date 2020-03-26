В Чувашии из-за детской шалости сгорел дом и сарай

26 Март 2020 2020-03-26T19:37:44+03:00

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В деревне Мижары в Моргаушском районе республики днем в среду, 25 марта, начался пожар. Загорелся пустующий дом и стоявший рядом сарай. На место вызвали пожарных, которые справились с пламенем. Огонь почти полностью уничтожил строения.

Пожарные дознаватели сумели установить, что возгорание произошло из-за детской шалости. Двое братьев в возрасте восьми и девяти лет были отправлены родителями к бабушке на каникулы. Забавы ради дети решили поиграть со спичками, и для этого пробрались в тот самый заброшенный дом.

- Сами школьники не пострадали, - сообщили в МЧС Чувашии.

Напомним, что 20 марта в Чебоксарах во время пожара погибли женщина и двое ее маленьких внуков - двух и трех лет. По данным следственного комитета Чувашии, причиной возгорания стала игра детей со спичками или зажигалкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU