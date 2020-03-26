2020-03-26T13:53:45+03:00
Туризм

С 23 апреля из аэропорта Казани запускают новые рейсы в Симферополь

Сначала самолеты будут вылетать по понедельникам и четвергам
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Один из крупных перевозчиков этой весной запускает новые авиарейсы из Казани в Симферополь. Билеты уже в продаже.

Так, с 23 апреля самолеты Боинг 737-800 будут летать два раза в неделю:

- по понедельникам вылет из Казани в 13:15, прилет в Симферополь в 16:05.

- по четвергам вылет из Казани в 15:45, прилет в Симферополь в 18:35.

А уже с 3 июня число рейсов увеличится до пяти. Речь идет о дополнительных вылетах по средам, субботам и воскресеньям.

По средам и воскресеньям - из Казани рейс намечен на 16:40 с посадкой в Симферополе в 19:20

По субботам вылет из Казани в 12:15 с посадкой в Симферополе в 15:00.

Длительность полета более 2,5 часов, возможны изменения в расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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