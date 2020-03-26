С 23 апреля из аэропорта Казани запускают новые рейсы в Симферополь
Один из крупных перевозчиков этой весной запускает новые авиарейсы из Казани в Симферополь. Билеты уже в продаже.
Так, с 23 апреля самолеты Боинг 737-800 будут летать два раза в неделю:
- по понедельникам вылет из Казани в 13:15, прилет в Симферополь в 16:05.
- по четвергам вылет из Казани в 15:45, прилет в Симферополь в 18:35.
А уже с 3 июня число рейсов увеличится до пяти. Речь идет о дополнительных вылетах по средам, субботам и воскресеньям.
По средам и воскресеньям - из Казани рейс намечен на 16:40 с посадкой в Симферополе в 19:20
По субботам вылет из Казани в 12:15 с посадкой в Симферополе в 15:00.
Длительность полета более 2,5 часов, возможны изменения в расписании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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