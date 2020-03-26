Проект дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани обсудят в режиме онлайн

26 Март 2020 2020-03-26T18:21:58+03:00

Первые 1,5 километра могут быть сданы в эксплуатацию в конце осени текущего года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Общественные обсуждения по вопросу строительства в Казани дороги-дублера Горьковского шоссе будут проходить режиме онлайн на сайте мэрии города с 26 марта по 30 апреля. Информация об этом вместе с проектом планировки объекта появилась в сборнике документов Исполкома столицы Татарстана.

План планировки дороги-дублера Горьковского шоссе из электронного сборника документов Исполкома Казани.

Речь идет об автомобильной дороге протяженностью 6,2 километра, которая пройдет от улицы Несмелой до трассы М-7. Ее строительство потребует 500 миллионов рублей. Первые 1,5 километра "дублера" могут быть сданы в эксплуатацию в конце осени 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU