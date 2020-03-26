Из-за коронавируса сокращено количество автобусных рейсов между Казанью и Иннополисом

26 Март 2020 2020-03-26T17:02:15+03:00

В татарстанском наукограде также отменены все массовые мероприятия и экскурсии

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Стало известно, что пандемия коронавируса внесла изменения и в количество автобусных рейсов между Казанью и Иннополисом. Оно сократилось. Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

В Иннополисе уже отменены все массовые мероприятия и экскурсии. Студенты местного университета переведены на дистанционное обучение. Так, в городе придерживаются мер особого санитарно-эпидемиологического режима, который введен в республике вплоть до 15 апреля. Напомним, что кроме этого в республике введен режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU